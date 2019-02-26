Россиян ждет короткая рабочая неделя

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Четырехдневная рабочая неделя ожидает россиян в начале марта 

360tv.ru + ещё 1 1 час назад
Представители Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) напомнили, что первая рабочая неделя марта будет сокращенной. Россияне будут отдыхать в пятницу в связи с празднованием Международного женского дня. Об этом сообщил «Интерфакс».
«8 марта, приходящийся в этом году на пятницу, является нерабочим праздничным днем. 9 и 10 марта — календарные выходные дни», — заявил замглавы ведомства Иван Шкловец.
Таким образом выходные растянутся на три дня. Шкловец добавил, что по Трудовому кодексу РФ предпраздничный рабочий день 7 марта (четверг) будет сокращенным. Он окажется короче на один час.
Кроме того, представитель ведомства напомнил, что праздничный день 23 февраля, который выпал на субботу, перенесен на 10 мая.
Таким образом День Победы будут отмечать четыре дня подряд — с 9 по 12 мая включительно. Кроме того, в честь Праздника Весны и труда, россияне также будут отдыхать с 1 по 5 мая.
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