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В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В России предложили возродить обращение «господин» в армии и силовых ведомствах. Данную инициативу направил премьер-министру России Дмитрию Медведеву депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров.
Как пояснил Петров в разговоре с RT, в последние годы ряд силовых ведомств прошли путь реформирования.
«Изменилась не только форма, но и содержание — в ряды МВД, к примеру, проходит строжайший отбор кандидатов, повышается уровень доверия населения к полиции в целом. Не стоит преуменьшать и качественный рост Министерства обороны — в сжатые сроки наша страна преодолела отставание 1990-х годов, армия сумела вновь стать одной из самых сильных в мире», — говорится в тексте обращения.
По словам депутата, происходят и смысловые изменения — появляются новые рода войск, восстанавливаются исторические подразделения, изменяется нравственная составляющая службы.
Петров отмечает, что в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ». Тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».
«Данное обращение подчёркивало честь и статус служащего, его высокую роль и миссию в жизни страны. После революции 1917 года, большевики злонамеренно отказались от традиционного обращения, заменив его на прогрессивного «товарища», который, как известно, до сих пор находится в обращении… Учитывая это, прошу Вас рассмотреть возможность возвращения исторической справедливости в части восстановления обращения «господин» во всех силовых и иных ведомствах, связанных с обеспечением законности и порядка…», — говорится в инициативе, направленной премьеру России.
Ранее в Госдуме предложили вернуть в русский язык дореволюционные обращения.
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Общество , Дмитрий Медведев , Владимир Петров , Министерство обороны , Госдума , МВД , Ленинградская область
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