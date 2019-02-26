В России предложили вернуть в силовые структуры обращение «господин»

Как пояснил Петров в разговоре с RT, в последние годы ряд силовых ведомств прошли путь реформирования.

«Изменилась не только форма, но и содержание — в ряды МВД, к примеру, проходит строжайший отбор кандидатов, повышается уровень доверия населения к полиции в целом. Не стоит преуменьшать и качественный рост Министерства обороны — в сжатые сроки наша страна преодолела отставание 1990-х годов, армия сумела вновь стать одной из самых сильных в мире», — говорится в тексте обращения.

По словам депутата, происходят и смысловые изменения — появляются новые рода войск, восстанавливаются исторические подразделения, изменяется нравственная составляющая службы.

Петров отмечает, что в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ». Тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».

«Данное обращение подчёркивало честь и статус служащего, его высокую роль и миссию в жизни страны. После революции 1917 года, большевики злонамеренно отказались от традиционного обращения, заменив его на прогрессивного «товарища», который, как известно, до сих пор находится в обращении… Учитывая это, прошу Вас рассмотреть возможность возвращения исторической справедливости в части восстановления обращения «господин» во всех силовых и иных ведомствах, связанных с обеспечением законности и порядка…», — говорится в инициативе, направленной премьеру России.