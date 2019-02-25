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Тест: Как вы будете жить на пенсии 

Рамблер 14 часов назад
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Правительство снова взялось за пенсии россиян. На этот раз речь идет об изменении порядка индексации пенсий. Малообеспеченным пенсионерам пообещали, что они будут получать соцвыплаты к пенсии, превышающие величину прожиточного минимума.
Тем не менее, в свете огромного количества новостей о пенсиях, все яснее становится один факт: на пенсию нужно копить самостоятельно. И позаботиться о качестве своей жизни в этот период времени кроме нас уже некому.
Пройдите тест и узнайте, какая жизнь ждет вас на пенсии, учитывая ваше сегодняшнее материальное положение и физическую форму.
Общество , Тесты
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