Тест: Как вы будете жить на пенсии

Правительство снова взялось за пенсии россиян. На этот раз речь идет об изменении порядка индексации пенсий. Малообеспеченным пенсионерам пообещали, что они будут получать соцвыплаты к пенсии, превышающие величину прожиточного минимума.

Тем не менее, в свете огромного количества новостей о пенсиях, все яснее становится один факт: на пенсию нужно копить самостоятельно. И позаботиться о качестве своей жизни в этот период времени кроме нас уже некому.

Пройдите тест и узнайте, какая жизнь ждет вас на пенсии, учитывая ваше сегодняшнее материальное положение и физическую форму.