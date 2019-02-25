Божена Рынска оставила послание в Сети

Божена Рынска попросила не беспокоить ее после известия о смерти мужа

Журналистка Божена Рынска попросила не звонить ей в связи с кончиной ее мужа, политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко

На своей странице в Facebook она разместила запись большими буквами:

«Пожалуйста не звоните мне».

Ранее несколько журналистов сообщили в своих телеграм-каналах, что дозвонились до Рынски, но она бросила трубку.