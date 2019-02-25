Божена Рынска оставила послание в Сети

Журналистка Божена Рынска попросила не звонить ей в связи с кончиной ее мужа, политолога и медиаменеджера Игоря Малашенко.
На своей странице в Facebook она разместила запись большими буквами:
«Пожалуйста не звоните мне».
Ранее несколько журналистов сообщили в своих телеграм-каналах, что дозвонились до Рынски, но она бросила трубку.
О смерти одного из основателей телеканала НТВ Игоря Малашенко стало известно 25 февраля. Его коллеги Алексей Венедиктов, Ксения Собчак, Тимур Валеев сообщили, что он покончил с собой в своем доме в Испании.
Ранее Божена Рынска жаловалась на ухудшение состояния здоровья мужа в связи с переживаниями по поводу бракоразводного процесса и раздела имущества с его первой женой Еленой Пивоваровой.