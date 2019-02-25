Вторая смерть генерала Карбышева

Внук генерала Карбышева обратился в СК РФ за защитой чести и достоинства своего знаменитого родственника, замученного в лагере Маутхаузен. Повод — старая шутка из «Комеди вумен» образца аж 2013 года, о девице, мурашки которой подруга объяснила тем, что её сзади приобнял генерал. Весьма характерно, что в этой крайне неприглядной сцене внук легендарного военного инженера разглядел дополнительные детали, поскольку расценил шутовство ещё и как намек на сексуальные приставания.

Конечно, есть вопрос, кому может быть вчинен такой иск за откровенную профанацию? Сама актриса, Наталья Медведева , откровенно прикинулась шлангом, заявив, что полагала Дмитрия Карбышева мифической фигурой. Чем-то, видимо, вроде деда Мороза, что, однако, не помешало назвать в честь генерала улицу едва ли не в каждом российском городе, включая и малую родину самой комедиантки.

Однако, несмотря на такую показную демонстрацию вопиющего невежества и гражданской беспомощности, Медведева оказалась весьма ловкой особой, фактически возложив вину за откровенный исторический троллинг на автора, художественного руководителя программы и даже продюсера ТНТ. То есть всех тех лиц, что буквально подставили актрису. Притом, что сама она, мол, ни сном ни духом. Просто жертва обстоятельств, семьи и школы, что не удосужились её просветить по части драматического эпизода Великой Отечественной войны. Так что, не так просто будет выбрать ответчика. Тот самый случай, когда у многочисленных теленянек дитё оказалось исторически слепым.

Правда, возникает и ещё один не праздный вопрос, а отчего это наше гражданское общество возбудилось только спустя пять лет. Да и то усилиями Никиты Михалкова , который привел запись той сцены в своем «Бесогоне». И непосредственные зрители, свидетели той шутки, и многочисленная телеаудитория не возмутились, не призвали уже на следующее утро к моральному ответу остряков. Как говорится, тогда шутка "прокатила".

И бесполезно ссылаться на то, что тогда, мол, обстановка не была столь критически острой, а сейчас, когда повсюду сносят памятники нашим воинам и цинично переписывают историю второй мировой, мы, дескать, особо болезненно воспринимаем любую историческую профанацию. Тем более, проявившуюся на популярном молодежном канале. И смех в том зале звучал в некотором смысле, как приговор и нашей системе воспитания. Вот бы хорошо было послушать не только саму Медведеву, но и кого-то из присутствовавших в зале. Что уж их так рассмешило? Или они также признались бы в своем полном невежестве? Но раз смеялись, значит, шутка ассоциировалась с конкретным событием и конкретным историческим героем.

Ценность стойкости генерала, отказавшегося присоединиться к Власову и выбравшего мучительную смерть, но не предательство, не может зависеть от исторической конъюнктуры, разрядки или очередного наката холодно войны. А то ведь и сейчас есть явная попытка увести спор от самой сути к выяснению деталей: мол, Михалков говорил об обливании в сорокаградусный мороз, официальная цифра на тот день — двенадцать градусов. А представительница Медведевой уже утверждает, что было плюс два. Как будто сводка погоды умаляет стойкость Дмитрия Карбышева.

Не берусь предсказать, как пойдет разбирательство дальше. И будет ли оно. Притом, что у нас не так давно можно было получить срок за перепост не самой смертельной картинки, задевшей чьи-то религиозные чувства. Наша развлекательная индустрия — это большой бизнес. А бизнес сам по себе вещь весьма циничная.