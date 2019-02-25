Вторая смерть генерала Карбышева 

Внук генерала Карбышева обратился в СК РФ за защитой чести и достоинства своего знаменитого родственника, замученного в лагере Маутхаузен. Повод — старая шутка из «Комеди вумен» образца аж 2013 года, о девице, мурашки которой подруга объяснила тем, что её сзади приобнял генерал. Весьма характерно, что в этой крайне неприглядной сцене внук легендарного военного инженера разглядел дополнительные детали, поскольку расценил шутовство ещё и как намек на сексуальные приставания.
Конечно, есть вопрос, кому может быть вчинен такой иск за откровенную профанацию? Сама актриса, Наталья Медведева, откровенно прикинулась шлангом, заявив, что полагала Дмитрия Карбышева мифической фигурой. Чем-то, видимо, вроде деда Мороза, что, однако, не помешало назвать в честь генерала улицу едва ли не в каждом российском городе, включая и малую родину самой комедиантки.
Однако, несмотря на такую показную демонстрацию вопиющего невежества и гражданской беспомощности, Медведева оказалась весьма ловкой особой, фактически возложив вину за откровенный исторический троллинг на автора, художественного руководителя программы и даже продюсера ТНТ. То есть всех тех лиц, что буквально подставили актрису. Притом, что сама она, мол, ни сном ни духом. Просто жертва обстоятельств, семьи и школы, что не удосужились её просветить по части драматического эпизода Великой Отечественной войны. Так что, не так просто будет выбрать ответчика. Тот самый случай, когда у многочисленных теленянек дитё оказалось исторически слепым.
Правда, возникает и ещё один не праздный вопрос, а отчего это наше гражданское общество возбудилось только спустя пять лет. Да и то усилиями Никиты Михалкова, который привел запись той сцены в своем «Бесогоне». И непосредственные зрители, свидетели той шутки, и многочисленная телеаудитория не возмутились, не призвали уже на следующее утро к моральному ответу остряков. Как говорится, тогда шутка "прокатила".
И бесполезно ссылаться на то, что тогда, мол, обстановка не была столь критически острой, а сейчас, когда повсюду сносят памятники нашим воинам и цинично переписывают историю второй мировой, мы, дескать, особо болезненно воспринимаем любую историческую профанацию. Тем более, проявившуюся на популярном молодежном канале. И смех в том зале звучал в некотором смысле, как приговор и нашей системе воспитания. Вот бы хорошо было послушать не только саму Медведеву, но и кого-то из присутствовавших в зале. Что уж их так рассмешило? Или они также признались бы в своем полном невежестве? Но раз смеялись, значит, шутка ассоциировалась с конкретным событием и конкретным историческим героем.
Ценность стойкости генерала, отказавшегося присоединиться к Власову и выбравшего мучительную смерть, но не предательство, не может зависеть от исторической конъюнктуры, разрядки или очередного наката холодно войны. А то ведь и сейчас есть явная попытка увести спор от самой сути к выяснению деталей: мол, Михалков говорил об обливании в сорокаградусный мороз, официальная цифра на тот день — двенадцать градусов. А представительница Медведевой уже утверждает, что было плюс два. Как будто сводка погоды умаляет стойкость Дмитрия Карбышева.
Не берусь предсказать, как пойдет разбирательство дальше. И будет ли оно. Притом, что у нас не так давно можно было получить срок за перепост не самой смертельной картинки, задевшей чьи-то религиозные чувства. Наша развлекательная индустрия — это большой бизнес. А бизнес сам по себе вещь весьма циничная.