Пока вы спали: Запад накажет Россию за хвастовство 

Россияне зачастили с переводами
Число совершенных россиянами онлайн-транзакций в 2018 году выросло более чем вдвое по сравнению с 2017-м, сообщают «Известия» со ссылкой на статистику сервиса «Яндекс. Деньги» и банков из топ-30. Количество P2P-переводов (физическое лицо — физическому лицу) за год выросло на 110%. Собеседники издания не уточнили их число. Согласно данным Центрального банка, в январе-октябре их объем превысил 19 триллионов рублей, что выше показателей за весь 2017-й и является рекордом. При этом средний размер такой транзакции в 2018-м вырос лишь на 3% и составил 6,7 тысячи.
США стали жандармом Азии
США сталкивают страны Азии друг с другом, заявил «Российской газете» доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков. Так он прокомментировал выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова на российско-вьетнамской конференции дискуссионного клуба «Валдай» в Хошимине. Лавров осудил попытки «закрытых военно-политических блоков, базирующихся на философии сдерживания той или иной страны» («недвусмысленный намек» на США, по данным «РГ») изменить нынешнюю, «надежную и открытую», архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
«Америка из гаранта азиатской стабильности в прошлом превратились в страну, сталкивающую государства региона между собой, чтобы поделить их на враждебные группировки», — подтвердил Безруков.
В России вырастут соцпенсии
Социальные пенсии россиян вырастут на 2% с 1 апреля, сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий законопроект. Согласно документу, подготовленному Министерством труда и ныне проходящему общественное обсуждение, государство потратит 779 миллионов рублей в месяц на рост пенсий по государственному обеспечению в среднем на 182 рубля. Благодаря этому их средний размер поднимется до 9,2 тысячи. Пенсии по гособеспечению назначаются за выслугу лет федеральным государственным гражданским служащим, военнослужащим, космонавтам и работникам летно-испытательного состава, по старости — пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, по инвалидности — военнослужащим, участникам Великой Отечественной войны, «блокадникам», гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и космонавтам, по случаю потери кормильца — военнослужащим, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, и космонавтам, а социальная пенсия по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца и сиротам — нетрудоспособным гражданам.
«Сделано в России» становится знаком качества
Маркировка «Сделано в России» становится «своеобразным знаком качества» для иностранцев, заявил «Российской газете» министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Чиновник отметил успехи российских производителей сельскохозяйственной техники и оборудования, которые уже «играют в высшей лиге» с компаниями из ЕС и США. Кроме того, Мантуров отметил способность автомобилей «Аурус» конкурировать со всеми мировыми брендами в своем сегменте, а также конкуренцию, которую лучшим мировым аналогам уже навязывает одежда для спорта, активного отдыха и работы в экстремальных условиях из России и такие производители «гражданской» одежды, как бренды Shishkin, Chapurin, Denis Simachev и Alena Akhmadullina.
Запад накажет Россию за хвастовство
«Хвастовство» России своими вооружениями дает Западу повод не снимать с нее санкции, считает аналитик Ребекка Грант. Свое мнение она высказала на сайте канала Fox News. По ее словам, Россия, вопреки заявлениям своих лидеров, нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и уже скоро «заплатит за это высокую цену». По мнению Грант, наказание будет заключаться по меньшей мере в сохранении уже введенных санкций, а также в препятствиях для привлечения инвестиций и обеспечения экономического роста.