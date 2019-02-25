Внук Карбышева заявит на Comedy Woman в СК

Внук убитого в нацистском концлагере советского генерала Дмитрия Карбышева заявит на шоу Comedy Woman в Следственный комитет за шутку шестилетней давности, сообщает РЕН ТВ

В 2013 году на Comedy Woman пошутили о «замерзшем духе» Карбышева, убитого в 1945-м после пыток, в том числе обливания водой на морозе. В том же эпизоде юмористической программы Карбышев домогался до школьницы, обняв ее за грудь и страстно дыхнув.

В своем заявлении в СК, текст которого оказался в распоряжении канала, внук Карбышева пишет, что нравственные качества его деда были столь высоки, что он не стал бы домогаться до школьницы, а шутка о его смерти — «глупая» и «несмешная».