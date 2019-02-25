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Внук Карбышева заявит на Comedy Woman в СК 

Рамблер + ещё 10 1 час назад
Фото: Коллаж
Внук убитого в нацистском концлагере советского генерала Дмитрия Карбышева заявит на шоу Comedy Woman в Следственный комитет за шутку шестилетней давности, сообщает РЕН ТВ.
В 2013 году на Comedy Woman пошутили о «замерзшем духе» Карбышева, убитого в 1945-м после пыток, в том числе обливания водой на морозе. В том же эпизоде юмористической программы Карбышев домогался до школьницы, обняв ее за грудь и страстно дыхнув.
В своем заявлении в СК, текст которого оказался в распоряжении канала, внук Карбышева пишет, что нравственные качества его деда были столь высоки, что он не стал бы домогаться до школьницы, а шутка о его смерти — «глупая» и «несмешная».
В начале февраля шутки Comedy Woman о Карбышеве шестилетней давности осудил и режиссер Никита Михалков. В рамках своего шоу «Бесогон ТВ» Народный артист РСФСР назвал участниц Comedy Woman овцами и задался вопросом, понимают ли они сами, «что говорят», когда шутят «вот так».
Комментарии52
Общество , Никита Михалков , СКР , РЕН ТВ
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