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Гагаринские раритеты уйдут с молотка 

Рамблер 28 минут назад
Ручка, принадлежавшая первому космонавту Земли Юрию Гагарину, а также его автограф будет проданы на аукционе во Франции. Ручка выполнена в форме ракеты, у неё есть подставка с надписью «СССР, сентябрь 1959». А вот автограф Юрия Алексеевича стоит под написанным им собственноручно поздравлением с Новым годом, которое он адресовал советские морякам и речникам. Лот специалисты предварительно оценили в 15-20 тысяч евро. На аукционе будет представлен ещё один лот, связанный с Гагариным: 12 фото космонавта, которые были сделаны за несколько дней до его гибели. Один из них широко известен, другие прежде не публиковались. Ценность лота — 5-7 тысяч евро.
Общество , Видео , Юрий Гагарин , Франция
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