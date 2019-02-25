Москвичей уличили в нарушениях правил пользования газом в быту

Более миллиона газифицированных квартир в Москве прошли внеплановую проверку оборудования. Специалисты устранили свыше 1,8 тыс. утечек газа.

Проверяющие провели инструктаж с представителями более 600 управляющих компаний и раздали памятки по безопасному пользованию газом миллиону жителей столицы.

В ходе проверок был выявлен ряд нарушений жильцами элементарных правил пользования газом в быту. В частности, речь идёт о самовольном подключении газовых приборов, монтаже принудительной вентиляции, затруднении доступа к газопроводу для обслуживания.