Более миллиона газифицированных квартир в Москве прошли внеплановую проверку оборудования. Специалисты устранили свыше 1,8 тыс. утечек газа.
Проверяющие провели инструктаж с представителями более 600 управляющих компаний и раздали памятки по безопасному пользованию газом миллиону жителей столицы.
В ходе проверок был выявлен ряд нарушений жильцами элементарных правил пользования газом в быту. В частности, речь идёт о самовольном подключении газовых приборов, монтаже принудительной вентиляции, затруднении доступа к газопроводу для обслуживания.
В общей сложности к настоящему моменту проверены примерно 60% газифицированных квартир столицы, рассказал телеканалу «Москва 24» заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. При этом он отметил, что специалисты Мосгаза смогли попасть не во все квартиры и призвал москвичей с пониманием отнестись к их работе и создать условия для проверки.