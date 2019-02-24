Африканские солдаты прошли по Омску 

Африканские солдаты приняли участие в праздновании Дня защитника Отечества в Омске. Во время торжественного парада по Соборной площади города промаршировали две роты военнослужащих из Конго и Анголы, которые обучаются на спецфакультете автобронетанкового инженерного института. Во время марша африканские солдаты, одетые в зимнюю камуфляжную экипировку, исполняли национальные песни своих стран. День защитника Отечества отмечался по всей России: в Астрахани в честь праздника прошло авиошоу с участием пилотажных групп «Стирижи» и «Русские витязи», а в Москве устроили грандиозный салют.