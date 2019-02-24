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Африканские солдаты прошли по Омску 

Рамблер 33 минуты назад
Африканские солдаты приняли участие в праздновании Дня защитника Отечества в Омске. Во время торжественного парада по Соборной площади города промаршировали две роты военнослужащих из Конго и Анголы, которые обучаются на спецфакультете автобронетанкового инженерного института. Во время марша африканские солдаты, одетые в зимнюю камуфляжную экипировку, исполняли национальные песни своих стран. День защитника Отечества отмечался по всей России: в Астрахани в честь праздника прошло авиошоу с участием пилотажных групп «Стирижи» и «Русские витязи», а в Москве устроили грандиозный салют.
Общество , Армия , Видео , Ангола , Конго , Омск
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