Супруга Георгия Данелии рассказала о состоянии режиссёра

Супруга режиссёра Георгия Данелии Галина рассказала о состоянии мужа, который был госпитализирован в реанимацию с воспалением легких. Об этом сообщает kp.ru

«Он в тяжёлом состоянии, в реанимации. Вчера днём мы его отвезли в больницу», — заявила она в интервью Радио «Комсомольская правда».

По её словам, у Данелии эмфизема лёгких.

«Вот такое осложнение не знаем, от чего. Видимо, от застоя жидкости в лёгких. Он лежал в больнице, потом мы забрали его домой. Ему было хорошо, и стало вдруг совсем плохо, ослаб вообще», — сказала Галина Данелия.

Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. В 1959 году окончил Высшие режиссёрские курсы при киностудии «Мосфильм». Он снял такие фильмы, как «Я шагаю по Москве» (1963), «Мимино» (1977), «Кин-дза-дза!» (1986).