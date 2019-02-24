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Супруга Георгия Данелии рассказала о состоянии режиссёра 

RT на русском + ещё 9 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Супруга режиссёра Георгия Данелии Галина рассказала о состоянии мужа, который был госпитализирован в реанимацию с воспалением легких. Об этом сообщает kp.ru
«Он в тяжёлом состоянии, в реанимации. Вчера днём мы его отвезли в больницу», — заявила она в интервью Радио «Комсомольская правда».
По её словам, у Данелии эмфизема лёгких.
«Вот такое осложнение не знаем, от чего. Видимо, от застоя жидкости в лёгких. Он лежал в больнице, потом мы забрали его домой. Ему было хорошо, и стало вдруг совсем плохо, ослаб вообще», — сказала Галина Данелия.
Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси. В 1959 году окончил Высшие режиссёрские курсы при киностудии «Мосфильм». Он снял такие фильмы, как «Я шагаю по Москве» (1963), «Мимино» (1977), «Кин-дза-дза!» (1986).
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