«Дал признательные показания»: Убийцу группы Дятлова нашли спустя 60 лет

Уральский исследователь Валентин Дегтерев проанализировал слова гостя программы Дмитрия Шепелева "На самом деле" на Первом канале, который изложил свою версию гибели группы Дятлова в окрестностях горы Холатчахль вначале 1959 года. Он считает, что в его истории содержится практически чистосердечное признание.

Даже спустя 60 лет неравнодушных к тайнам мира исследователей будоражит загадка гибели группы Дятлова во время лыжного похода по Северному Уралу. Об этой истории пишутся книги, статьи, снимаются документальные и фантастические фильмы, а также выходят телевизионные передачи.

В очередной раз тайну гибели туристов в окрестностях горы Холатчахль попытались разгадать в эфире программы "На самом деле" на Первом канале. Уральский исследователь Валентин Дегтерев, который на протяжении многих лет бьется над этой загадкой, проанализировал слова одного из гостей и пришел к неожиданным выводам.

Речь идет об истории Алексея Команева. Тот рассказал, что его родной дядя был свидетелем жуткой расправы над безоружными туристами. Якобы группа людей в шубах и сапогах до колен забивали несчастных дубинками. Властям же об увиденном мужчина рассказать не решился, поскольку и сам мог попасть в поле зрения правосудия — он был браконьером.

"Думаю, что к убийству дятловцев был причастен тот самый дядя, что оказался случайным свидетелем", — пришел к неожиданному выводу Валентин Дегтерев.

Он предположил, что мужчина не случайно оказался на том самом месте, где позже были обнаружены тела туристов. По словам исследователя, там он вместе с подельниками намывал в ручье золото.

"Студенты случайно увидели незаконный промысел золота. Тем более в те годы, когда такие действия всячески осуждались государством и его адептами", — заметил Валентин Дегтерев в своей статье на портале "Конт".

Согласно этой версии, злоумышленникам пришлось избавиться от случайных свидетелей. Делали они это теми самыми дубинами, о которых проговорился гость программы "На самом деле", что и объясняет ужасающие телесные повреждения участников туристического похода.