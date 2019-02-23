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Вассерман прокомментировал слова Серебрякова о России 

RT на русском 53 минуты назад
Публицист Анатолий Вассерман прокомментировал RT заявление актёра Алексея Серебрякова, который обвинил Россию в «развязывании войн».
«Комментировать высказывание актёра довольно сложно. Большая часть актёров — это люди, стремящиеся как можно точнее исполнить поставленную режиссёром задачу, плюс понравиться зрителям. Большая часть актёров более привержены театру, потому что они ощущают реакцию зрителей, и под неё в какой-то мере подстраиваются, реагируют. Это, к сожалению, приводит к тому, что актёр, беседуя о жизни, очень часто начинает подстраиваться под то, что от него ожидают», — отметил Вассерман.
Он отметил, что нет смысла оценивать высказывание актёра, «не глядя, с кем он беседует».
«Меня как-то совершенно не волнует, что актёр Серебряков, сыгравший много патриотичных ролей, в общении с журналистами являет черты прямо противоположные патриотизму, просто потому что и там, и там, он делает то, что ожидает от него аудитория», — пояснил Вассерман.
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Ранее Серебряков в ходе выступления в Лондоне заявил, что в течение последних 20 лет Россия «создала несколько войн».
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Общество , Видео , Анатолий Вассерман , Алексей Серебряков
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