Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге феминистки принесли к зданию военкомата свертки с сырым мясом 

Ридус + ещё 4 2 часа назад
Фото: фото Минобороны
В Санкт-Петербурге феминистки провели акцию против службы в армии у военкомата Ленинградской области.
Феминистки принесли к военкомату грудных младенцев — правда в свертках оказалось сырое мясо. «Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест. Сегодня мы говорим Нет давлению на женщин. Нет насилию над мужчинами, которые не желают служить в армии. Нет войне», — написал в Twitter фотожурналист «Медиазоны» Давид Френкель.
На своей странице он также опубликовал фото акции. Женщины с кокошниками на голове, в противогазах и камуфляжной одежде стоят со свертками, в которые запеленали сырое мясо. При этом участницы держат белый плакат с красной надписью «Рожай мясо».
Сколько продлилась акция и будут ли последствия, пока неизвестно, отмечает «Фонтанка.ру».
Ридус: последние новости
Соавтор «Истории Крыма» ответил на обвинения крымских татар МВД Бурятии начало проверку после стриптиза в отделе полиции После скандала с подкупом Друзь собрался в США
Общество , Фонтанка.Ру , Ленинградская область , Санкт-Петербург
Читайте также
Видео
Стриптиз в отделе полиции обернулся увольнением
Происшествия
Проклятья в спину: русских девчонок унизили за Крым
В мире Статьи
Зеленскому припомнили прошлое
В мире Украина
Сожжение «приговоренного» сыра попало на видео
Общество
Лоза вмешался в скандал с Серебряковым
Шоу-бизнес Другое
Раскрыты подробности полета американского самолета над РФ
Армия
Услышали Порошенко? Почему украинцы не едут в Россию
В мире Статьи
Украинские претендентки на «Евровидение» поплатились за свои слова
В мире Украина
Серебряков снова обрушился с критикой на Россию
Общество
Раскрыты неизвестные факты «крымской весны»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение