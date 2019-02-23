В Петербурге феминистки принесли к зданию военкомата свертки с сырым мясом

Феминистки принесли к военкомату грудных младенцев — правда в свертках оказалось сырое мясо. «Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест. Сегодня мы говорим Нет давлению на женщин. Нет насилию над мужчинами, которые не желают служить в армии. Нет войне», — написал в Twitter фотожурналист «Медиазоны» Давид Френкель.

На своей странице он также опубликовал фото акции. Женщины с кокошниками на голове, в противогазах и камуфляжной одежде стоят со свертками, в которые запеленали сырое мясо. При этом участницы держат белый плакат с красной надписью «Рожай мясо».