Решена судьба оставленного в «Лосином острове» мальчика

Ребенка, оставленного в «Лосином острове», передадут под опеку после следственных действий

Ребенка, оставленного матерью на ночь в заповеднике "Лосиный остров", могут передать под опеку только после всех исследований и следственных действий. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления (ГСУ) СК по Москве Юлия Иванова.

"Вопрос о передаче под опеку мальчика будет решен только по окончании всех необходимых экспертных исследований и следственных действий", — сообщила Иванова.

Сейчас мальчик находится в медицинском учреждении, он активно восстанавливается, с ним работают психологи и другие специалисты.

18 февраля Надежда Куликова обратилась в полицию с заявлением о пропаже шестилетнего сына. По словам матери, 17 февраля она ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и заехала туда по просьбе сына, но мальчик убежал и не вернулся. Как сообщали в ГСУ, женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время как ее ребенок в ночное время на морозе пытался найти выход из лесного массива.

Утром 18 февраля ребенка обнаружили около автозаправки. Свидетели сообщили следствию, что на мальчике был обмотанный липкой лентой мешок, который позже был обнаружен при осмотре места происшествия. Рассказ ребенка противоречит версии матери о случившемся. При осмотре автомобиля матери следователи изъяли три рулона скотча и нож, были назначены дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

22 февраля Преображенский суд Москвы арестовал Куликову до 18 апреля. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), женщине предъявлено обвинение.