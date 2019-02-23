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Российский отдел полиции проверят после стриптиза на корпоративе 

Lenta.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
МВД Бурятии начало служебную проверку после того, как в сети появилось видео с корпоративного мероприятия одного из местных отделов в честь Дня защитника Отечества, на котором запечатлена девушка, танцующая стриптиз. Об этом в субботу, 23 февраля, пишет «Московский комсомолец».
По данным издания, инцидент произошел в отделе МВД Октябрьского района Улан-Удэ. Сообщается, что ролик был опубликован в сообществе «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».
На записи видно, как обнаженная девушка исполняет эротический танец перед сотрудниками полиции.
«Все, что тебе нужно знать про корпоративы в МВД к 23-му», — говорится в подписи к посту.
В МВД журналистам рассказали, что проверят появившуюся в сети информацию.
«Будут установлены должностные лица, нарушившие служебную дисциплину и нормы профессиональной этики. По итогам проверки они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», — говорится в официальном ответе пресс-службы ведомства.
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Общество , МВД , Московский комсомолец , Республика Бурятия
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