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Росстат назвал соотношение числа мужчин и женщин в России в 2018 году 

RT на русском 49 минут назад
Фото: pixabay.com
В России в 2018 году на 1000 мужчин в среднем приходилось 1156 женщин. Об этом свидетельствуют данные статистики Росстата, с которыми ознакомился RT.
Служба приводит данные для разных возрастных групп. Так, на одну тысячу мужчин до 34 лет приходится примерно 960 женщин. Начиная с группы 35-39 лет женщин становится больше — 1027.
Самая заметная разница между количеством мужчин и женщин наблюдается в возрастной группе 70 и более лет — на 1000 мужчин приходится 2377 женщин.
С начала века гендерное соотношение изменилось незначительно: в 2000 году на тысячу мужчин приходилось 1138 женщин. Самое большое различие зафиксировано в 2010 году — 1,63 к 1.
Полностью сравнялось это соотношение (на тысячу мужчин пришлось тысяча женщин) за последние годы лишь однажды и для одной возрастной группы — в 2017 году для мужчин от 30 до 34 лет.
Всего на начало 2018 года в России проживало 78,7 млн женщин и 68,1 млн мужчин.
По словам председателя наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрия Крупнова, то, что до 30 лет женщин меньше, чем мужчин, не связано с демографической ямой 90-х.
«Это скорее имеет отношение к генетике, просто мальчиков рождалось больше, чем девочек», — уточнил он.
Эксперт также отметил, что в России существует серьёзная демографическая проблема: разница между продолжительностью жизни мужчин и женщин составляет около 10 лет.
Это происходит из-за того, что мужчины чаще сталкиваются с травмоопасными ситуациями и не уделяют достаточного внимания своему здоровью, уверен Крупнов.
Ранее опубликованные данные Росстата показали, что основной причиной смерти мужчин в России является болезнь системы кровообращения.
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Общество , Росстат
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