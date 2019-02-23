Пользователи соцсетей высмеяли президента Украины Петра Порошенко, пожаловавшегося на то, что он не может дозвониться до своего российского коллеги Владимира Путина.
Ранее Порошенко заявил, что безуспешно пытался дозвониться до Путина сразу после инцидента в Керченском проливе. украинский лидер якобы хотел выяснить причину случившегося.
Интернет-пользователи отметили, что Порошенко должен был осторожнее выражаться в адрес Путина и России, если хотел, чтобы с ним продолжали диалог.
"Так отзываться о собеседнике и рассчитывать на разговор? Идиот и наглец!" — написал @TsedilinMikhail.
"Путин с пустым местом не разговаривает!", — добавил @GrebSG.
Многие комментаторы вспомнили о словах президента к Федеральному собранию и указали на то, что Путин вряд ли будет говорить с одним из тех политиков, которые "подхрюкивают" США.
"Свинья орлу не товарищ", — подчеркнул @HvqQwVV9Sc4JPjs.
"Подхрюкивающий в игнор внесен у Путина!" — предположил @Messengerzzz.
"Ну если ты ничего не решаешь, зачем с тобой разговаривать? Смысл тратить время?", — написал @RRabadanov.
Также некоторые пользователи отметили, что жалобы Порошенко в последнее время звучат все более мелодраматично.
"Плачет девочка в автомате …" — поиронизировал @OlegBratashov.
"Безразличие не хуже пули убивает", — написал @KillerKennedi.
"Плакса", — отметил @TarzanI1969.
Инцидент в Керченском проливе
Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.
Это произошло в Керченском проливе, который принадлежит акватории Азовского моря и соединяет его с Черным.
В результате было принято решение задержать нарушителей. Под стражей оказались 24 военных, в том числе руководившие операцией сотрудники СБУ.
После этого Киев обвинил Москву в агрессии.
Владимир Путин назвал случившееся заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.