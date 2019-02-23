«Плачет девочка в автомате»: в Сети высмеяли жалобы Порошенко на Путина

Ранее Порошенко заявил, что безуспешно пытался дозвониться до Путина сразу после инцидента в Керченском проливе. украинский лидер якобы хотел выяснить причину случившегося.

Интернет-пользователи отметили, что Порошенко должен был осторожнее выражаться в адрес Путина и России , если хотел, чтобы с ним продолжали диалог.

"Так отзываться о собеседнике и рассчитывать на разговор? Идиот и наглец!" — написал @TsedilinMikhail.

"Путин с пустым местом не разговаривает!", — добавил @GrebSG.

Многие комментаторы вспомнили о словах президента к Федеральному собранию и указали на то, что Путин вряд ли будет говорить с одним из тех политиков, которые "подхрюкивают" США.

"Свинья орлу не товарищ", — подчеркнул @HvqQwVV9Sc4JPjs.

"Подхрюкивающий в игнор внесен у Путина!" — предположил @Messengerzzz.

"Ну если ты ничего не решаешь, зачем с тобой разговаривать? Смысл тратить время?", — написал @RRabadanov.

Также некоторые пользователи отметили, что жалобы Порошенко в последнее время звучат все более мелодраматично.

"Плачет девочка в автомате …" — поиронизировал @OlegBratashov.

"Безразличие не хуже пули убивает", — написал @KillerKennedi.

"Плакса", — отметил @TarzanI1969.

Инцидент в Керченском проливе

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя законные требования российских властей.

Это произошло в Керченском проливе, который принадлежит акватории Азовского моря и соединяет его с Черным.

В результате было принято решение задержать нарушителей. Под стражей оказались 24 военных, в том числе руководившие операцией сотрудники СБУ

После этого Киев обвинил Москву в агрессии.

Владимир Путин назвал случившееся заранее спланированной провокацией, которая связана с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии президентских выборов.