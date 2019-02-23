Кузнецова призвала провести реформу органов опеки

Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что реформирование органов опеки, координация систем профилактики и неравнодушие могли бы спасти погибших за последнее время и попавших в беду детей.

Детский омбудсмен в пятницу навестила в больнице шестилетнего мальчика, который в воскресенье потерялся в парке "Лосиный остров" и провел там всю ночь. Его нашли автомобилисты, которые рассказали следствию, что на ребенке был мешок со скотчем.

Кузнецова отметила, что ситуацию с этим ребёнком нужно изучить детально, и если была хоть какая-то возможность предотвратить трагедию, "нужно сделать выводы на будущее". Она отметила, что этот случай далеко не единственный за последнее время, и "реформирование органов опеки, четкая координация всех систем профилактики, общее неравнодушие" спасли бы попавших в беду детей.

"Только за последнее время: Санкт-Петербург — годовалый ребёнок, оставленный матерью, погиб от истощения, по этой семье были сигналы в соцслужбы, но реакции не последовало; Кировская область — мертвую девочку в день ее трехлетия нашла бабушка в квартире, в которой закрыла ее мама, предварительно перекрыв воду и не оставив еды. Семь дней малышка не выдержала… Она не ходила в садик, к врачу ее водили последний раз в 8 месяцев", — написала омбудсмен в Facebook.

По её словам, "все эти дети некоторое время были как бы "нигде".

"И сколько ещё сейчас таких "детей-невидимок": тех, кого участковый педиатр видел, например, последний раз в месячном возрасте, или после выписки из роддома, в садик ребёнок не ходит, в школу тоже, за помощью семья не обращается", — написала Кузнецова на своей странице.

Кузнецова также рассказала о подробностях встречи с мальчиком, который выбрался из парка "Лосиный остров".

"Собирали лего и говорили о том, о сём… Из хорошего вспомнил Новый год, а из плохого — то, что недавно было страшно. В будущем он хочет стать полицейским. Я спросила: "Кого будешь защищать?". "Бабушку и маму", — сказал мальчик", — написала Кузнецова.

Она добавила, что сейчас с ребенком работают специалисты, рядом бабушка, которую он очень любит. Уполномоченный выразила надежду на то, что это хоть в какой-то степени излечит детскую рану.

Мать ребёнка, потерявшегося в парке "Лосиный остров", заявила, что мальчик убежал и не вернулся. По версии следствия, женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время как ее ребенок ночью и в минусовую температуру пытался найти выход из леса. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство сына.