«Выгнать Лазарева»: на «Евровидение» депутаты отправят десант

Госдуме предложили заменить певца Сергея Лазарева на ансамбль Рязанского десантного училища «Крылатая пехота», чтобы те представили Россию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2019». Причиной подобной инициативы стало интервью 2014 года украинскому изданию, в котором Лазарев неоднозначно высказался на тему присоединения Крыма к России. Позже певец пояснял, что скандал был вызван провокационной интерпретацией издания.

Олегу Добродееву. Депутат Госдумы Александр Шерин выступил с предложением отправить на Евровидение музыкальный коллектив Рязанского десантного училища «Крылатая пехота» вместо популярного исполнителя Сергея Лазарева. По мнению парламентария, артист не имеет права представлять Россию из-за своей позиции про Крыму. Сообщается, что Шерин уже обратился с предложением к министру культуры России Владимиру Мединскому и гендиректору ВГТРК

«Лазарев публично заявлял о том, что «он лично не видит Крым в составе России. — приводит обращение депутата к Мединскому РИА „Новости“.

— Таким образом, направление российской государственной информационно-идеологической организацией на международный конкурс кандидата с публично высказанной антироссийской позицией бьет по самим принципам государственного устройства Российской Федерации, его престижу, это абсолютно недопустимо».

Сам Лазарев еще в 2014 году пытался оправдаться, поясняя, что скандал, связанный с его интервью о полуострове, — это провокация украинской прессы. Как известно, музыкант отправится на «Евровидение» уже второй раз.

Что касается кандидата на «Евровидение» от депутата, то из группы коллектива в соцсети известно, что «Крылатая пехота» была создана в октябре 1994 года в Рязанском высшем Воздушно-Десантном командном училище. Организаторами выступили выпускницы Московского государственного института культуры Юлия Бударина и Ольга Федорова при поддержке начальника училища. В настоящее время в состав коллектива входит 5 человек. Ансамбль неоднократно побеждал в различных Всероссийских и Международных телевизионных фестивалях и конкурсах патриотической песни.

Ранее другой депутат Госдумы Владимир Жириновский выступил с критикой Лазарева во время эфира на телеканале «Россия 1». Он также возмутился тем, что Россию на «Евровидении» будет представлять артист, не признающий Крым российским.

«Сейчас «Евровидение» будет в мае в Израиле, кто едет? Лазарев. Что он сказал про Крым? «Крым — это Украина». Выгнать немедленно! Выгнать, чтобы близко не было этого певца», — заявил Жириновский.

Кроме того, скандальный политик вспомнил заявление певицы Лолиты Милявской о том, что «для нее Крым — это Украина».

«У нас Уголовный кодекс есть, возбудить несколько уголовных дел, чтоб все понимали, что не трогайте территорию России», — цитирует депутата РИА «Новости».

Крым вернулся в состав России 18 марта 2014 года после проведения референдума на полуострове, согласно результатам которого 96,77% голосовавших выбрали пункт «За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации».

Позже в 2014 году украинская пресса опубликовала интервью с Лазаревым, в котором артист поделился мнение на тему Крыма и его присоединения в России.

После того, как началось активное обсуждение и осуждение слов Лазарева, он заявил о том, что украинская пресса исказила смысл его слов. Певец пояснил, в действительности он имел в виду то, что для него непривычно осознание того, что полуостров вновь в составе России.

Похожая ситуация случилась и с Лолитой Милявской, которая во время интервью одному из YouTube-каналов сообщила, что в душе Крым для нее остался украинским. Позже она тоже попыталась оправдаться, заявив в интервью телеканалу RT , что ее слова вырвали из контекста, тогда как речь шла только о ее внутренних ощущениях. Певица рассказала, что в детстве она много раз бывала на полуострове, тогда он был еще украинским.

В 2016 году Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении», набрав в финале 451 балл. Однако это не помешало ему получить приз зрительских симпатий, который присуждается исполнителю, получившему наибольшее количество голосов от зрителей без учета жюри стран. После объявления представителя от России певец выразил надежду, что в этот раз у него получится выступить лучше, и пообещал зрителям, что они увидят «другого Лазарева».