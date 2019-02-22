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Потомок Малевича назвал нелепостью слова Порошенко об украинской национальности художника 

Говорит Москва 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Президент Украины в Facebook назвал Казимира Малевича «художником украинского авангарда», а его наследие «национальным».
Пётр Порошенко поблагодарил создателей фильма «Малевич», снятого к 140-й годовщине со дня рождения автора «Чёрного квадрата»: «Спасибо всем, кто работал над созданием этой ленты, которая возвращает имя великого художника украинского авангарда в национальное и культурное наследие».
В интервью «Говорит Москва» внучатый племянник и главный биограф Казимира Малевича Станислав Богданов заявил, что его предка нельзя считать украинским художником.
«Многие считают его своим художником — украинцы, белорусы, россияне. Но он, в основном, трудился в России, большая часть его картин находится в России, и в Амстердаме.
Из-за того, что он в Киеве родился, даже в пригороде Киева, считать, что он украинский художник, — это просто нелепо. Хотя люди украинской культуры много делают для того, чтобы сказать, что он украинский художник. И улицы переименовывают, и памятники открывают».
Казимир Малевич умер в 1935 году а Ленинграде. Он завещал разместить урну со своим прахом вблизи поселка Немчиновка. В 1941 году это место было разорено, а прах развеян, памятный знак разобран. В годы войны было утрачено конкретное место захоронения.
Станислав Богданов рассказал, что год назад группа экспертов, которую он возглавлял, установила точное место захоронения Художника — в Ромашкове, в Одинцовском районе Подмосковья. Сейчас там готовится установка памятника Малевичу.
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Общество , Украина
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