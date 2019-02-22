Известный телеведущий попал впросак из-за убийства лягушки

Власти Болгарии намерены оштрафовать британского телеведущего Беара Гриллса (Bear Grylls), который во время путешествия по балканской стране убил и сварил лягушку. Как сообщает The Guardian, инцидент транслировался в эфире шоу Running Wild.

Эпизод трэвел-программы был записан в горном массиве Рила в 2017 году. Гриллс и его спутник, американец Дерек Хаф (Derek Hough), выпотрошили пойманное животное и приготовили его на походной плите.

В заявлении министерства окружающей среды и водных ресурсов сообщается, что съемочная группа нарушила правила поведения на охраняемых территориях.

Помимо отлова и убийства животного, ведущим вменяется разведение огня и купание на территории заповедника. Чиновники отметили, что ведущие знали о правилах, так как прошли необходимый инструктаж.

Компании-производителю грозит штраф в размере от 500 до пяти тысяч евро. Гриллс и Хаф могут отделаться выплатами вдвое меньше.

Ранее правительство Шотландии решило пересмотреть законодательство о защите животных, чтобы наказать телеведущую Ларису Свитлык (Larysa Switlyk). Во время записи своего шоу о природе она застрелила нескольких диких животных, а позднее похвасталась добычей в соцсетях.