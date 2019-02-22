Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Известный телеведущий попал впросак из-за убийства лягушки 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Casey Rodgers / AP
Власти Болгарии намерены оштрафовать британского телеведущего Беара Гриллса (Bear Grylls), который во время путешествия по балканской стране убил и сварил лягушку. Как сообщает The Guardian, инцидент транслировался в эфире шоу Running Wild.
Эпизод трэвел-программы был записан в горном массиве Рила в 2017 году. Гриллс и его спутник, американец Дерек Хаф (Derek Hough), выпотрошили пойманное животное и приготовили его на походной плите.
В заявлении министерства окружающей среды и водных ресурсов сообщается, что съемочная группа нарушила правила поведения на охраняемых территориях.
Помимо отлова и убийства животного, ведущим вменяется разведение огня и купание на территории заповедника. Чиновники отметили, что ведущие знали о правилах, так как прошли необходимый инструктаж.
Компании-производителю грозит штраф в размере от 500 до пяти тысяч евро. Гриллс и Хаф могут отделаться выплатами вдвое меньше.
Ранее правительство Шотландии решило пересмотреть законодательство о защите животных, чтобы наказать телеведущую Ларису Свитлык (Larysa Switlyk). Во время записи своего шоу о природе она застрелила нескольких диких животных, а позднее похвасталась добычей в соцсетях.
Последние новости
Новая услуга ЖКХ обойдется в миллиарды рублей Казахстан избавится от русского языка на своих деньгах «Зенит» и «Краснодар» узнали соперников по 1/8 финала Лиги Европы
Комментарии
Общество , Дерек Хаф , Болгария
Читайте также
Видео
Порошенко назвал россиян и Путина убийцами украинцев
Украина В мире
Политик вывел из России миллиарды рублей
Происшествия В мире
В России признали бесполезность «Цирконов» против США
Армия Оружие
Конец разоружению: Польша выбирает ядерный вариант
Оружие Европа
Порошенко накричал на журналиста «Вестей» в здании ООН
В мире
Фадеев рассказал о датчике в своем черепе
Шоу-бизнес
Ребенок едва не погиб на прогулке в детском саду
Происшествия Общество
Запад признал неуязвимость РФ перед санкциями
Политика
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Мать оставила дочь умирать от голода
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение