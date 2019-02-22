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«Намедни» Парфёнова возвращаются на экран 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Фото: Twitter
Авторская программа Леонида Парфёнова «Намедни» возвращается в новом формате, заявил в Twitter продюсер Илья Овчаренко. Новые выпуски выйдут на YouTube-канале.
«Камера, мотор! Ждите в марте!» — написал Овчаренко, снабдив твит фотографией Парфёнова в студии «Намедни» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — ред.).
Отвечая на вопрос подписчиков в комментариях «что происходит», продюсер заявил, что команда «возвращает великое». Овчаренко также отметил, что выпуски будут содержать обзоры тех лет, «которых нигде не было». Позже продюсер уточнил, что речь идёт о периоде с 1946 по 1951 гг.
«Пардон за вопрос, но если на ютубе, за чей счет банкет?» поинтересовался пользователь под ником @Den.
«Есть компании, которые ПОМНЯТ», — таинственно ответил Овчаренко.
Авторская программа Леонида Парфёнова «Намедни» выходила в эфир с 1993 по 2004 гг. на канале НТВ. Это цикл документальных передач, в которых журналист обозрева главные исторические события выбранного периода времени. Всего было выпущено более 120 серий разных документальных фильмов. Программа была закрыта генеральным директором канала Николаем Сенкевичем после увольнения Парфёнова из-за «нарушения журналистом корпоративной этики».
Комментарии4
Общество , Николай Сенкевич , Леонид Парфенов , НТВ
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