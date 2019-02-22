«Намедни» Парфёнова возвращаются на экран

Авторская программа Леонида Парфёнова «Намедни» возвращается в новом формате, заявил в Twitter продюсер Илья Овчаренко. Новые выпуски выйдут на YouTube-канале.

«Камера, мотор! Ждите в марте!» — написал Овчаренко, снабдив твит фотографией Парфёнова в студии «Намедни» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — ред.).

Отвечая на вопрос подписчиков в комментариях «что происходит», продюсер заявил, что команда «возвращает великое». Овчаренко также отметил, что выпуски будут содержать обзоры тех лет, «которых нигде не было». Позже продюсер уточнил, что речь идёт о периоде с 1946 по 1951 гг.

«Пардон за вопрос, но если на ютубе, за чей счет банкет?» поинтересовался пользователь под ником @Den.

«Есть компании, которые ПОМНЯТ», — таинственно ответил Овчаренко.