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МВД вручило 93-летнему украинскому ветерану российский паспорт 

RT на русском + ещё 2 2 часа назад
Фото: из личного архива / Агентство городских новостей «Москва»
Украинский ветеран Михаил Ливке получил паспорт гражданина России благодаря совместному проекту МВД России и телеканала RT «Не один на один».
«Сегодня в ОМВД России по Коношскому району Архангельской области состоялось торжественное мероприятие, на котором 93-летнему Михаилу Иосифовичу Ливке руководством управления по вопросам миграции регионального УМВД России вручен паспорт гражданина России. Ветеран с достоинством и гордостью произнес слова присяги», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Волк отметила, что событие стало возможным благодаря работе, проделанной сотрудниками МВД и журналистами RT.
Ранее RT в рамках проекта «Не один на один» писал, что 93-летний ветеран Михаил Ливке, который воевал в Великую Отечественную и участвовал в ликвидации бандеровского подполья в Закарпатье, добивается получения российского гражданства.
Год назад он переехал с Украины в Архангельскую область к сыну и собирался оформить российский паспорт, но в получении гражданства по упрощённой схеме ему было отказано, поскольку украинское удостоверение участника ВОВ не годится для подтверждения статуса ветерана.
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Общество , Ирина Волк , МВД , Russia Today
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