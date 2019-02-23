МВД вручило 93-летнему украинскому ветерану российский паспорт

«Сегодня в ОМВД России по Коношскому району Архангельской области состоялось торжественное мероприятие, на котором 93-летнему Михаилу Иосифовичу Ливке руководством управления по вопросам миграции регионального УМВД России вручен паспорт гражданина России. Ветеран с достоинством и гордостью произнес слова присяги», — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Волк отметила, что событие стало возможным благодаря работе, проделанной сотрудниками МВД и журналистами RT.

Ранее RT в рамках проекта «Не один на один» писал, что 93-летний ветеран Михаил Ливке, который воевал в Великую Отечественную и участвовал в ликвидации бандеровского подполья в Закарпатье, добивается получения российского гражданства.

Год назад он переехал с Украины в Архангельскую область к сыну и собирался оформить российский паспорт, но в получении гражданства по упрощённой схеме ему было отказано, поскольку украинское удостоверение участника ВОВ не годится для подтверждения статуса ветерана.

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