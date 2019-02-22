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В России стали меньше сажать по экстремистским статьям 

Lenta.ru 45 минут назад
Фото: РИА Новости
В России наметилась тенденция к сокращению приговоров за экстремистские преступления. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад информационно-аналитического центра «Сова».
В 2018 году отмечается «уменьшение уголовных приговоров за публичные высказывания». В докладе говорится о 183 приговорах по антиэкстремистским статьям в 65 регионах РФ, в 2017-м — 197 приговоров в 70 регионах. 49 человек были приговорены к лишению свободы, 93 получили условный срок.
По словам автора доклада Натальи Юдиной, правозащитники говорят только о тех приговорах, которые им известны досконально (кто, где, за что осужден), на самом же деле их гораздо больше.
Известные «Сове» приговоры были вынесены преимущественно за публикации в интернете (172 из 183).
Одновременно выросло число привлеченных за экстремизм к административной ответственности — 4292 человека.
Эксперты центра указывают на усиление давления властей на религиозные организации зарубежного происхождения.
Снижение числа экстремистских приговоров авторы доклада связывают с постановлением пленума Верховного суда России, который указал на необходимость учета числа подписчиков экстремистов и круга их читателей, а также с декриминализацией статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Авторы доклада считают необходимым декриминализировать еще несколько статей Уголовного кодекса.
По данным Верховного суда России, в 2018 году по статьям Уголовного кодекса «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ», «Возбуждение ненависти и вражды», «Оправдание нацизма», «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», «Публичные действия, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих» были осуждены 283 человека, и еще 81 человек, у которого эти статьи были дополнительными к основным обвинениям.
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Общество , Газета "Коммерсантъ"
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