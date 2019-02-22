«Чемпион мира» по песням про Путина спел про Кадырова

«Чемпион мира» по песням про Владимира Путина Толибджон Курбанханов записал композицию про Рамзана Кадырова , снял на нее клип и опубликовал его на YouTube.

Ранее уроженец Таджикистана Курбанханов записал несколько песен про президента России. По словам самого певца, они до сих пор «взрывают» YouTube, а его самого сделали «абсолютным рекордсменом» и «признанным чемпионом мира» по посвященным Путину песням.

Несколько дней назад Курбанханов посвятил песню еще и главе Чечни Рамзану Кадырову. В описании клипа на нее сказано, что трек является реакцией на вероятность того, что Кадыров может покинуть свой пост.

«Я вернулся, чтобы поддержать сильного чеченского лидера, достойного сына своего народа и верного соратника президента», — объяснил музыкант.

Песня под названием «К. Р. А.», что, вероятно, расшифровывается «Кадыров Рамзан Ахматович», среди прочего содержит признание в «гордости за такого авторитета». Кроме того, Курбанханов называет чеченского лидера «избранным» и призывает «шайтанов» «бояться» Аллаха и «смириться».

Клип на песню состоит из архивных кадров с Кадыровым и специально снятых — с танцующим и поющим Курбанхановым.