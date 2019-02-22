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«Чемпион мира» по песням про Путина спел про Кадырова 

Рамблер 52 минуты назад
«Чемпион мира» по песням про Владимира Путина Толибджон Курбанханов записал композицию про Рамзана Кадырова, снял на нее клип и опубликовал его на YouTube.
Ранее уроженец Таджикистана Курбанханов записал несколько песен про президента России. По словам самого певца, они до сих пор «взрывают» YouTube, а его самого сделали «абсолютным рекордсменом» и «признанным чемпионом мира» по посвященным Путину песням.
Несколько дней назад Курбанханов посвятил песню еще и главе Чечни Рамзану Кадырову. В описании клипа на нее сказано, что трек является реакцией на вероятность того, что Кадыров может покинуть свой пост.
«Я вернулся, чтобы поддержать сильного чеченского лидера, достойного сына своего народа и верного соратника президента», — объяснил музыкант.
Песня под названием «К. Р. А.», что, вероятно, расшифровывается «Кадыров Рамзан Ахматович», среди прочего содержит признание в «гордости за такого авторитета». Кроме того, Курбанханов называет чеченского лидера «избранным» и призывает «шайтанов» «бояться» Аллаха и «смириться».
Клип на песню состоит из архивных кадров с Кадыровым и специально снятых — с танцующим и поющим Курбанхановым.
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Общество , Видео , РАМЗАН КАДЫРОВ , ВЛАДИМИР ПУТИН , Таджикистан
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