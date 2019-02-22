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В России создадут Центр мониторинга сети 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российское правительство создаст до 1 июля Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования. Об этом сообщают «Известия».
Новый институт будет подчиняться Роскомнадзору, постановление об учреждении уже подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. В функции органа войдет «обобщение и обработка трафика отечественных операторов связи и государственных систем передачи данных» для обеспечения безопасности российского сегмента интернета.
Издание отмечает, что дополнительное финансирование привлечено не будет, так как проект уже предусмотрен в рамках бюджета Роскомнадзора и Минкомсвязи. Эксперты считают, что Центр мониторинга будет бороться с «серыми схемами» прохождения трафика через границу: по их данным, российские операторы теряют ежегодно более 375 миллиона рублей, а бюджет недополучает соответствующие налоговые отчисления.
Система, подчиненная Центру мониторинга, должна быть создана до 1 января 2020 года. До этого времени необходимо согласовать с ФСБ регламент взаимодействия учреждаемой структуры с цифровыми госсистемами.
В феврале источник из Минкомсвязи утверждал, что российские операторы вместе с Роскомнадзором в тестовом режиме проверят устойчивость российского сегмента интернета до принятия соответствующего законопроекта.
Создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования значится в законопроекте об устойчивости отечественного сегмента интернета, который находится на рассмотрении Госдумы. 12 февраля он былпринят в первом чтении.
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Общество , Интернет , Наука и техника , ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ , ФСБ , Роскомнадзор , Минкомсвязи РФ , Госдума , Правительство РФ
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