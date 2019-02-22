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В РПЦ заинтересовались аниме-иконами 

Lenta.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: ГТРК Башкортостан
Уфимская епархия изучает паблик в соцсети «ВКонтакте», где пользователи выкладывают иконы, нарисованные в стиле аниме. Об этом пишет РИА Новости.
По утверждению пресс-секретаря епархии Уфы Евгения Шерышева, в РПЦ знают об этом течении, однако позиция по этому вопросу еще не выработана.
«Нельзя сказать, что мы начали проверку по данному факту, это не наша прерогатива. Специалисты посмотрят и решат, возможно, направят запрос в Московскую епархию. Есть там моменты оскорбления чувств верующих или нет, это решать специалистам», — заявил он.
Первая новость по этой теме появилась 15 февраля в эфире ГТРК «Башкортостан». Материал был озаглавлен «"Аниме-иконы" оскорбляют чувства верующих в Башкирии».
Получить комментарий от региональных МВД и СК агентству не удалось.
В 2018 году жительница Барнаула Мария Мотузная стала фигуранткой уголовного дела об оскорблении чувств верующих из-за мема с изображением Христа. В суде она отказалась от признательных показаний, пояснив, что дала их под давлением. Другой барнаулец — Андрей Шашенин — обвинен в экстремизме из-за мема с изображением патриарха Кирилла, сзади которого стоит Иисус Христос и спрашивает «Время не подскажешь?» (коллаж был связан со скандалом 2012 года, когда с помощью фотошопа на руке патриарха замазали часы Breguet стоимостью 30 тысяч долларов).
В 2017 году блогер Руслан Соколовский получил 3,5 года условно по делу об оскорблении чувств верующих за ролик с ловлей покемонов в храме. Срок сократили до двух лет и трех месяцев после того, как он признал свою вину и принес извинения.
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Общество , ИИСУС ХРИСТОС , РПЦ , МВД , РИА Новости , Уфа
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