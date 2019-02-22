Россиянам напомнили о переносе выходного

В честь празднования Дня защитника отечества в России решено сократить рабочий день 22 февраля на 1 час и не выделять дополнительный выходной день, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда

«Работники со стандартным пятидневным графиком <…> смогут закончить трудовой день (22 февраля) на один час раньше», — цитирует агентство слова представителя ведомства.

При этом выходной, который выпадает на праздник 23 февраля решено перенести не на понедельник (25 февраля), а на 10 мая. В результате «майские праздники» в 2019 году продлятся в общем 9 дней: с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.

Празднование Международного женского дня в этом году пройдёт с 8 по 10-е марта. Также продолжительные выходные запланированы в ноябре в честь празднования Дня народного единства — с 2 по 4-е число.