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Россиянам напомнили о переносе выходного 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
В честь празднования Дня защитника отечества в России решено сократить рабочий день 22 февраля на 1 час и не выделять дополнительный выходной день, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роструда.
«Работники со стандартным пятидневным графиком <…> смогут закончить трудовой день (22 февраля) на один час раньше», — цитирует агентство слова представителя ведомства.
При этом выходной, который выпадает на праздник 23 февраля решено перенести не на понедельник (25 февраля), а на 10 мая. В результате «майские праздники» в 2019 году продлятся в общем 9 дней: с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая.
Празднование Международного женского дня в этом году пройдёт с 8 по 10-е марта. Также продолжительные выходные запланированы в ноябре в честь празднования Дня народного единства — с 2 по 4-е число.
Общество , Видео , Роструд , РИА Новости
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