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Больница Тюмени выяснит подробности операции, якобы проведенной без наркоза 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководство областной клинической больницы №2 в Тюмени выясняет обстоятельства инцидента с врачом, который якобы провел болезненную процедуру пациентке, не дождавшись действия анестезии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
Ранее житель Тюмени Олег Коржанов в своем Telegram-канале написал, что врач ОКБ №2, не дождавшись действия лидокаина, провел операцию по удалению спицы из колена его матери.
"Проверки по данному случаю в настоящий момент не проводится, поскольку это регламентированное действие, которое инициируется после подачи заявления пациентом через официальные каналы связи. Однако отметим, что при подготовке комментария в больнице проводился анализ ситуации — проверка наличия факта обращения и выяснение обстоятельств", — сказала собеседница агентства.
В пресс-службе ведомства пояснили, что удаление фиксирующих спиц является необходимой процедурой при нестабильности фиксирующей металлоконструкции, так как мигрирующая спица несет угрозу перфорации кожи, что чревато развитием гнойного воспаления.
"Согласно стандартам оказания медицинской помощи, удаление мигрирующей спицы или ее части производится в условиях малой операционной под местной анестезией. В случае если пациент не заявил об аллергии или индивидуальной реакции на лекарственные препараты, в качестве анальгетика применяется лидокаин. После выполнения процедуры пациент направляется на дальнейшее амбулаторное долечивание", — уточнили в департаменте здравоохранения.
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Общество , РИА Новости , Тюмень
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