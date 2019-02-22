Больница Тюмени выяснит подробности операции, якобы проведенной без наркоза

Руководство областной клинической больницы №2 в Тюмени выясняет обстоятельства инцидента с врачом, который якобы провел болезненную процедуру пациентке, не дождавшись действия анестезии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Ранее житель Тюмени Олег Коржанов в своем Telegram-канале написал, что врач ОКБ №2, не дождавшись действия лидокаина, провел операцию по удалению спицы из колена его матери.

"Проверки по данному случаю в настоящий момент не проводится, поскольку это регламентированное действие, которое инициируется после подачи заявления пациентом через официальные каналы связи. Однако отметим, что при подготовке комментария в больнице проводился анализ ситуации — проверка наличия факта обращения и выяснение обстоятельств", — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе ведомства пояснили, что удаление фиксирующих спиц является необходимой процедурой при нестабильности фиксирующей металлоконструкции, так как мигрирующая спица несет угрозу перфорации кожи, что чревато развитием гнойного воспаления.