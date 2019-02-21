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Ученика лицея в Петербурге отстранили от уроков из-за цвета волос 

Москва24 1 час назад
Фото: vk.com/novosti_spb
Петербургская прокуратура проверяет частную школу после инцидента с учеником, которого отстранили от занятий из-за цвета волос. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре.
"Да, уже проводим проверку. У нас жалоба сегодня поступила от адвоката", − заявила представитель ведомства.
Ранее ряд петербургских СМИ со ссылкой на адвоката Анну Радованович сообщили о том, что ученика "Паскаль Лицея" не пустили на уроки и заперли в учительской после того, как он перекрасил волосы.
Уточняется, что "Паскаль Лицей" − частная школа, которая была основана в 1997 году.
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