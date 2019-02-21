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Павел Лобков вступился за «танец матки» 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: ТАСС
«Такая наглядность может шокировать в оболочке, но люди начинают задумываться: а как выглядит перхоть? А как выглядит матка? А как она сокращается?», — заявил газете ВЗГЛЯД телеведущий Павел Лобков, комментируя предложение партии «Коммунисты России» отстранить Елену Малышеву от эфиров за танец актрисы в костюме детородного органа в программе «Жить здорово».
Лобков уверен: любые способы визуализации прекрасны потому что это наглядный способ показать сложные проблемы простым языком.
«Ни госпожа Малышева, ни ваш покорный слуга не являются пионерами в этом деле, а пионером в нем является британская телекомпания BBC у которой абсолютно на всю страну были и сперматозоиды, и яички, и все что угодно. Какой смысл изображать, что у тебя в попке ватка когда в попке у вас не ватка и у зрителей тоже»? — задался вопросом Лобков.
По мнению Лобкова, разговаривать со взрослыми людьми как с детьми неприемлемо.
«Мы взрослые люди и хватит с нами разговаривать как с детьми»! — возмутился телеведущий.
Партии, выступающей с критикой танца, Лобков, в свою очередь, посоветовал поменьше лебезить перед президентом после оглашения его послания.
Напомним, соцсети неоднозначно отреагировали на выпуск «Жить здорово!», где был показан «танец матки». Партия «Коммунисты России» потребовала, чтобы Первый канал отстранил ведущую от эфиров. Елена Малышева ответила на критику «танца матки» в эфире телеканала.
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Общество , Елена Малышева , Павел Лобков , Деловая газета "Взгляд"
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