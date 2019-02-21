Руководитель корпункта ВГТРК в Каире Андрей Попов скончался на 71-м году жизни в четверг в египетской столице, сообщает корреспондент РИА Новости.
Информацию подтвердили в посольстве России в Египте. Попов скончался во время утренней прогулки, которые он совершал ежедневно. Журналисту стало плохо во время подъема по мосту, после чего он упал. По предварительным данным, Попов погиб в результате остановки сердца.
Андрей Попов родился 27 апреля 1948 года в Будапеште. Высшее образование получил в МГИМО. Попов более 30 лет проработал корреспондентом ВГТРК в Каире, начав работу в этой стране еще в 1970 годах. В 1980 годах он был корреспондентом Центрального телевидения в Бейруте во время гражданской войны в Ливане, в 1990 годах стал представителем ВГТРК в Египте.