Умерла звезда сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

Известно, что артистка долгое время боролась с тяжелой болезнью.

Известная по сериалам «Глухарь» и «Одна любовь души моей» актриса Дарья Егорычева скончалась в возрасте 37 лет. Известно, что артистка долгое время боролась с тяжелой болезнью.

«Дарья скончалась сегодня ночью», — цитирует ТАСС источник из окружения актрисы.

Дарья Егорычева закончила ГИТИС, работала в театре Маяковского и в театре «У Никитинских ворот». Актриса была задействована в спектаклях «Бедная Лиза», «Живой труп», «День рождения кота Леопольда» и «Viva, парфюм!».