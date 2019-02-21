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Умерла звезда сериала «Глухарь» Дарья Егорычева 

ТК «Звезда» + ещё 9 35 минут назад
Фото: Дарья Егорычева, Вконтакте
Известно, что артистка долгое время боролась с тяжелой болезнью.
Известная по сериалам «Глухарь» и «Одна любовь души моей» актриса Дарья Егорычева скончалась в возрасте 37 лет. Известно, что артистка долгое время боролась с тяжелой болезнью.
«Дарья скончалась сегодня ночью», — цитирует ТАСС источник из окружения актрисы.
Дарья Егорычева закончила ГИТИС, работала в театре Маяковского и в театре «У Никитинских ворот». Актриса была задействована в спектаклях «Бедная Лиза», «Живой труп», «День рождения кота Леопольда» и «Viva, парфюм!».
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