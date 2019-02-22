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В Приморье хотят расширить вольеры для косаток и белух 

News.ru + ещё 4 49 минут назад
Фото: Kerstin Langenberger/imageBROKER.com/Global Look Press
Члены Совета по морским млекопитающим призвали в бухте Средняя в Приморье расширить вольеры для косаток и белух для обеспечения им нормального существования до их выпуска.
«Независимо от того, как скоро будет принято решение о выпуске косаток и белух, для создания им безопасных условий в месте их содержания срочно (в течение ближайших дней) необходимо существенно увеличить размеры вольеров-бассейнов, в которых содержатся косатки, хотя бы до норм «Научных рекомендаций по содержанию и использованию морских млекопитающих в культурно-просветительских и научно-исследовательских целях», — говорится в сообщении.
Учёные заявили, что необходимо сохранить защитный купол и стены бассейна и обеспечить обогрев помещения для предотвращения появления льда.
Как ранее писал News.ru, группа провокаторов пыталась сорвать пикет зоозащитников, который проходит в Москве. Активисты требуют освободить белух и косаток, выловленных российскими компаниями для дальнейшей передачи в китайские океанариумы. В акции участвуют около сотни человек.
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