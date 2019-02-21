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Бывший офисный менеджер стала сварщицей 

Рамблер 1 час назад
Ольга Воробьева кардинально поменяла свой род деятельности: из офисного менеджера девушка переквалифицировалась в сварщицу, сейчас она занимается изготовлением мебели. После сокращения на работе Ольга пыталась организовать свой бизнес, но ее судьбу решила встреча с будущим супругом, именно он научил девушку обращаться с болгаркой и сварочным аппаратом. Это занятие пришлось Ольге по душе, она увлеклась процессом создания вещей из металла и стала настоящим мастером железного дела. Сейчас супруги Воробьевы открыли свою мастерскую, где вручную изготавливают уникальную мебель.
Общество , Видео , Другое , Ольга Воробьева
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