Бывший офисный менеджер стала сварщицей 

Ольга Воробьева кардинально поменяла свой род деятельности: из офисного менеджера девушка переквалифицировалась в сварщицу, сейчас она занимается изготовлением мебели. После сокращения на работе Ольга пыталась организовать свой бизнес, но ее судьбу решила встреча с будущим супругом, именно он научил девушку обращаться с болгаркой и сварочным аппаратом. Это занятие пришлось Ольге по душе, она увлеклась процессом создания вещей из металла и стала настоящим мастером железного дела. Сейчас супруги Воробьевы открыли свою мастерскую, где вручную изготавливают уникальную мебель.