Оперного певца уволили из-за низкого роста 

Татарский театр оперы и балета расторг контракт с тенором «Новой оперы» Хачатуром Бадаляном. Причиной увольнения стал рост оперного певца — 170 сантиметров. Как выяснилось, в Казани для артиста не нашлось подходящего костюма, который был бы впору исполнителю партии Рудольфа из оперы «Богема» в Большом театре. Певец заверяет, что он заранее прислал свои мерки, но в театре не смогли должным образом подготовить его сценический костюм. Свое увольнение он считает необоснованным и намерен судиться с администрацией учреждения. Хачатур Бадалян выступает на сцене Московского театра «Новой оперы», с 2012 года является приглашенным солистом Мариинского театра.