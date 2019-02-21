Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оперного певца уволили из-за низкого роста 

Рамблер 1 час назад
Татарский театр оперы и балета расторг контракт с тенором «Новой оперы» Хачатуром Бадаляном. Причиной увольнения стал рост оперного певца — 170 сантиметров. Как выяснилось, в Казани для артиста не нашлось подходящего костюма, который был бы впору исполнителю партии Рудольфа из оперы «Богема» в Большом театре. Певец заверяет, что он заранее прислал свои мерки, но в театре не смогли должным образом подготовить его сценический костюм. Свое увольнение он считает необоснованным и намерен судиться с администрацией учреждения. Хачатур Бадалян выступает на сцене Московского театра «Новой оперы», с 2012 года является приглашенным солистом Мариинского театра.
Общество , Видео , Другое , Хачатур Бадалян , Казань
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
В НАТО заявили об угрозе в послании Путина
Политика Армия
Порошенко рассказал о десятках плененных военных РФ
В мире Украина
Российский депутат угрожал лопатой женщине
Общество
Мать потерявшегося в лесу ребенка объяснилась
Происшествия
Порошенко допустил «полномасштабную войну» с Россией
В мире Армия
Путин сделал заявление по угрозе отключения от интернета
Политика Другое
Путин пошутил про присоединение Крыма
Политика
Лавров ответил на угрозы Трампа
Политика
Германия обратилась к РФ с требованием по ракетам
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение