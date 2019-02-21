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В России хотят создать реестр представителей малочисленных коренных народов 

Парламентская газета + ещё 1 38 минут назад
Фото: ILYA_ABRAMOV/FLICKR
В России может быть создан реестр представителей малочисленных коренных народов. Как рассказал в интервью «Парламентской газете» глава думского Комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшие недели.
Сегодня у малых коренных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока есть целый ряд преференций, включая налоговые льготы, ранний выход на пенсию, определённые возможности для создания объединений, квоты по вылову рыбы и так далее. А поскольку в паспорте отсутствует графа «национальность», то их представителям нередко приходится доказывать через суд, что они действительно ханты, манси или ненцы.
«Для того, чтобы эту ситуацию разрешить, мы совместно с Федеральным агентством по делам национальностей выходим на принятие законопроекта, который узаконит создание такого списка лиц и уполномочит ФАДН вести эту работу, — рассказал Гильмутдинов. — Сейчас идут согласования с федеральными ведомствами, и я полагаю, что уже в ближайшие недели эта непростая, но очень нужная инициатива поступит в Госдуму».
Ранее депутат заявлял о том, что внесение в Госдуму законопроекта о реестре неоднократно откладывалось, а между тем он сможет решить проблему существующих злоупотреблений по отношению к возобновляемым природным ресурсам при охоте, рыболовстве и других видах хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.
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Общество , Социология , Ильдар Гильмутдинов , Госдума , Парламентская газета
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