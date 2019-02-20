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Германия научит Россию собирать мусор 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший министр Германии по вопросам окружающей среды, охраны природы и защиты атомных реакторов Клаус Тепфер проконсультирует российское Минприроды по поводу утилизации мусора, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу вице-премьера Алексея Гордеева.
«Главный идеолог немецкой модели переработки и утилизации мусора выступит независимым консультантом запуска российской системы обращения с твердыми коммунальными отходами и будет экспертно сопровождать ход ее реализации», — говорится в сообщении по итогам визита Гордеева в Германию.
Отмечается, что во время поездки вице-премьер ознакомился с немецкой системой сбора и переработки мусора. Благодаря ей все отходы удается перерабатывать во вторсырье, «зеленый уголь» и цветочный грунт. В России этот путь проделывают только 10 процентов отходов.
По словам Гордеева, российские власти ставят перед собой задачу в несколько раз повысить эффективность переработки отходов за ближайшие шесть лет, а также полностью рекультивировать 200 свалок, расположенных в черте российских городов.
Ранее в ходе послания к Федеральному собранию президент Владимир Путин потребовал навести порядок в сфере сбора и переработки мусора.
С 2019 года в России проходит реформа, в рамках которой был создан «Российский экологический оператор». В его задачи будет входить координация работы региональных операторов, организовывать финансирование проектов по обработке отходов, а также предоставлять гарантии инвестиционным проектам.
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Общество , Экология , АЛЕКСЕЙ ГОРДЕЕВ , ВЛАДИМИР ПУТИН , Минприроды , РБК , Германия
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