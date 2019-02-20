Гость упал на пол перед началом выступления Путина

Перед началом послания президента России Федеральному собранию один из гостей упал на пол, торопясь занять место в зале.

Как пишет Московский комсомолец », места в Гостином дворе, где проходило мероприятие, были распределены на два сектора. В секторе для VIP-персон кресла были распределены заранее, а в другом слушатели могли сесть на любое место.

Когда двери зала открыли для входа, приглашенные направились на места бегом, торопясь занять наиболее удобные из них. Один из гостей при этом запнулся и упал.