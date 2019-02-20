Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гость упал на пол перед началом выступления Путина 

Рамблер 24 минуты назад
Перед началом послания президента России Федеральному собранию один из гостей упал на пол, торопясь занять место в зале.
Как пишет «Московский комсомолец», места в Гостином дворе, где проходило мероприятие, были распределены на два сектора. В секторе для VIP-персон кресла были распределены заранее, а в другом слушатели могли сесть на любое место.
Журналисты едва не затоптали Терешкову после послания президента
Когда двери зала открыли для входа, приглашенные направились на места бегом, торопясь занять наиболее удобные из них. Один из гостей при этом запнулся и упал.
20 февраля президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию.
Общество , Видео , ВЛАДИМИР ПУТИН , Московский комсомолец
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Путин пошутил про присоединение Крыма
Политика
Лавров ответил на угрозы Трампа
Политика
Германия обратилась к РФ с требованием по ракетам
Оружие Армия
Соловьев высказался о войне США из-за гомосексуализма
Политика
Журналисты едва не затоптали Терешкову после послания президента
Общество
Дудя раскритиковали за интервью с Гордоном
Общество Украина
Новый «Сармат»: Чего ждать от послания Путина
Политика
Путин раскрыл характеристики «Циркона»
Оружие Армия
Решена судьба бросившей сына в парке матери
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение