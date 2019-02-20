Путин призвал чиновников не проявлять высокомерия к гражданами

Российский президент обратился ко всем чиновникам, кто работает в социальной сфере и призвал их быть профессионалами в своем деле и не допускать высокомерия в отношении граждан. Владимир Путин признал, что работа с людьми сложная.

"Каждый день с утра до вечера — сложная судьба на самом деле", — сказал он, выступая с ежегодным Посланием Федеральному Собранию.

"Но если уж пришел, надо понимать, что не менее важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги", — подчеркнул Владимир Путин.