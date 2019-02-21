Под Владимиром открыли памятник Виталию Чуркину

Виталий Чуркин скоропостижно скончался два года назад, за день до своего 65-летия.

Во Владимирской области открыли памятник Виталию Чуркину. Торжественная церемония состоялась на малой родине дипломата в деревне Маринкино.

На мероприятии присутствовали родственники, коллеги, а также официальные представители министерства иностранных дел Сербии. В этой стране тоже установлен монумент Чуркину, а автором нынешней работы стал сербский скульптор. По его задумке, фигура воплощает собой образ античного оратора.