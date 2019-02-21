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Под Владимиром открыли памятник Виталию Чуркину 

ТК «Звезда» + ещё 15 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Виталий Чуркин скоропостижно скончался два года назад, за день до своего 65-летия.
Во Владимирской области открыли памятник Виталию Чуркину. Торжественная церемония состоялась на малой родине дипломата в деревне Маринкино.
На мероприятии присутствовали родственники, коллеги, а также официальные представители министерства иностранных дел Сербии. В этой стране тоже установлен монумент Чуркину, а автором нынешней работы стал сербский скульптор. По его задумке, фигура воплощает собой образ античного оратора.
Напомним, Виталий Чуркин скоропостижно скончался два года назад, за день до своего 65-летия. Он занимал пост постоянного представителя России в ООН, а ранее был послом в Бельгии, Чили, Канаде и представлял нашу страну при НАТО и Западноевропейском союзе.
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Общество , ВИТАЛИЙ ЧУРКИН , ООН , НАТО , Владимирская Область
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