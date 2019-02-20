В комитете ГД по культуре признали, что к мнению Макаревича мало кто прислушивается

Она пояснила радиостанции «Говорит Москва», что Андрей Макаревич оказался в составе общественного совета при комитете по культуре в связи с тем, что он представляет оппозиционную часть общества.

«Мы очень хотим, чтобы у нас звучали разные мнения. Депутаты предложили кандидатуру Макаревича как оппозиционную. Наши противники, или те, кто нас не любит, как правило, указывают нам на наши слабые места, а стало быть, мы можем эти места усилить. Совет очень демократичный, он общественный, поэтому никаких решений не принимает. Он просто должен озвучивать разные позиции, которые сегодня есть в обществе. А позиция, которую высказал Макаревич, наверное, тоже существует. Но я считаю, что к Макаревичу уже мало кто прислушивается в обществе».

Ранее в интервью Lenta.ru музыкант Андрей Макаревич заявил, «80 процентов населения Земли — идиоты» и это надо принять как данность.