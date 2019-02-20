Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В комитете ГД по культуре признали, что к мнению Макаревича мало кто прислушивается 

Говорит Москва 1 час назад
Она пояснила радиостанции «Говорит Москва», что Андрей Макаревич оказался в составе общественного совета при комитете по культуре в связи с тем, что он представляет оппозиционную часть общества.
Макаревич унизил 80% населения
«Мы очень хотим, чтобы у нас звучали разные мнения. Депутаты предложили кандидатуру Макаревича как оппозиционную. Наши противники, или те, кто нас не любит, как правило, указывают нам на наши слабые места, а стало быть, мы можем эти места усилить. Совет очень демократичный, он общественный, поэтому никаких решений не принимает. Он просто должен озвучивать разные позиции, которые сегодня есть в обществе. А позиция, которую высказал Макаревич, наверное, тоже существует. Но я считаю, что к Макаревичу уже мало кто прислушивается в обществе».
Ранее в интервью Lenta.ru музыкант Андрей Макаревич заявил, «80 процентов населения Земли — идиоты» и это надо принять как данность.
Говорит Москва: последние новости
Телеведущий Попов прокомментировал молчание в эфире украинского канала Александр Друзь на фоне скандала на Первом канале едет в США Жители Красноярска возмутились водкой в бутылках в виде православной часовни
Комментарии56
Общество , Видео , АНДРЕЙ МАКАРЕВИЧ , Госдума , Радиостанция "Говорит Москва" , Lenta.ru
Читайте также
Видео
Новый «Сармат»: Чего ждать от послания Путина
Политика
Удар по Лондону: Россия направила Британии ноту
В мире Европа
Новое «преступление» РФ и другие события дня
В мире
В подмосковной школе произошло ЧП
Происшествия Образование
Дагестанки сцепились из-за свадебного букета
Происшествия Общество
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Цена Союза: потрачены миллиарды, но результата нет
СНГ В мире
Умер Борис Яшин
Общество
Малышева высказалась о штрафе за нарушения в клинике
Шоу-бизнес
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение