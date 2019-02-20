Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Васильев сообщил РИА Новости, что его идея штрафовать за грязные носки в поезде исходит из желания добиться уважительного отношения пассажиров друг к другу.
Ранее Васильев заявил агентству городских новостей "Москва", что грязные носки пассажиров являются причиной дискомфорта в плацкартных вагонах, и предложил контролирующим органам обратить на это внимание.
"Это вопрос на уровне уважения к другим гражданам, к другим людям. Понятно, что штраф не действует, но соблюдать гигиенические требования необходимо. И надо уважительно относиться ко всем другим попутчикам в поезде и поэтому уделять внимание, так скажем, их комфортности проезда в пассажирском транспорте", — отметил собеседник агентства.