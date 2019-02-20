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Российский телеведущий Сергей Брилев стал «почетным гостем» Монтевидео 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российский телеведущий и глава Института Беринга-Беллинсгаузена по изучению обеих Америк Сергей Брилев стал "почетным гостем" (аналог "почетного гражданства") столицы Уругвая города Монтевидео, торжественная церемония прошла во вторник в городской мэрии.
Награду россиянину передал мэр Монтевидео Даниэль Мартинес, отметивший вклад Брилева в развитие российско-уругвайских связей и его нынешнюю работу на этом поприще в качестве главы института. Присутствовавший на церемонии уругвайский сенатор Рафаэль Мичелини, в свою очередь, заявил, что в Монтевидео Брилева считают "сыном Уругвая", поскольку телеведущий "на постоянной основе" способствует развитию взаимодействия двух стран.
"Естественно, это — индивидуальная премия; не бывает коллективов — "почетных граждан" или "почетных гостей", — сказал Брилев РИА Новости. "Но эта премия все-таки еще и коллективная — для Института Беринга-Беллинсгаузена, за все, что мы сделали для двусторонних связей с 2013 года", — продолжил телеведущий. "Это — один из самых счастливых дней в моей жизни", — сказал он.
Кроме того, Брилев заявил, что группа российских исследователей-ибероамериканистов заинтересована в том, чтобы в Санкт-Петербургском государственном университете был установлен бюст национальному герою Уругвая Хервасио Артигасу.
"Установить в этом университете бюст уругвайского героя — вполне логичная идея", — сказал он.
В Монтевидео идею встретили тепло и с интересом и заверили, что сделают все необходимые шаги в этом направлении.
"Мы поддержим эту инициативу", — заявил мэр Монтевидео Даниэль Мартинес.
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Общество , СЕРГЕЙ БРИЛЕВ , РИА Новости , Уругвай
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