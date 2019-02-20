Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названы лучшие для шопинга города России 

Российская Газета
Авторы исследования отмечают, что для анализа было взято несколько ключевых показателей. Так, эксперты оценили масштабы присутствия 250 крупнейших российских и международных брендов, покупательную способность местных жителей, а также насыщенность мегаполисов ритейлерами.
Отметим, что исследование затронуло все сегменты торговой отрасли, за исключением продуктовых магазинов. В нем приняли участие 37 крупнейших городов с населением более 500 тысяч человек. Анализ показал, что ключевым фактором является наличие крупных торговых центров (ТЦ). Именно это привлекает известные бренды.
Первое место заняла Москва. Столица уверенно лидирует в списке самых насыщенных ритейлерами городов страны. Только здесь присутствуют все без исключения бренды, вошедшие в исследование. И именно отсюда в основном и начинают "путешествие" по стране крупные торговые сети.
Второе место в рейтинге эксперты отдали Санкт-Петербургу. В Северной столице представлено 78 процентов изученных брендов. Совсем немного отстал Екатеринбург. Насыщенность брендами крупнейшего уральского города составляет 62 процента.
По мнению аналитиков, указанным городам удалось войти в топ-3 не только из-за численности населения и уровня его доходов, который напрямую влияет на спрос и покупательную способность. Одним из главных факторов стало большое количество современных торговых центров и передовых торговых же форматов.
Примечательно, что по данному показателю наша страна вообще лидирует в Европе. Отечественный сегмент торговых центров является крупнейшим. Эксперты оценивают его площадь в 24 миллиона квадратных метров.
При этом по прогнозам в 2019 году в России в ТЦ будет введено еще около 1,3 миллиона квадратных метров торговых площадей. Это в 2,5 раза превышает показатель прошлого года, когда был зафиксирован рекордно низкий объем такого предложения. В 2018 году в России построили "всего" чуть менее 500 тысяч "квадратов" торговых площадей в ТЦ.
Словом, они являются драйвером привлечения брендов в регионы. Во многих городах нормативы обеспеченности населения торговыми площадями превышены. Однако на покупательной способности зачастую это не отражается. Рынку еще есть, куда расти. Кроме того, аналитики обнаружили еще один важный фактор — любовь местных жителей к шопингу.
Например, это помогло Краснодару занять высокое четвертое место в рейтинге. Напомним, что в прошлом году город был признан миллионником. Здесь зарегистрирована наибольшая насыщенность качественными торговыми центрами. На каждую тысячу краснодарцев в среднем приходится более 750 квадратных метров торговых площадей.
Далее в рейтинге расположились Ростов-на-Дону, Казань и Новосибирск. Эксперты отмечают, что средняя зарплата там ниже, чем в городах, расположившихся в списке далее. Следовательно, там ниже и покупательная способность населения.
Однако местные жители и привлекательные события помогли этим городам подняться в списке повыше. Например, жители Ростова-на-Дону большую часть своего ежемесячного дохода тратят на приобретение товаров и оплату различных услуг. Это и сказалось на высоком пятом месте.
Казань добилась результата за счет высокого туристического потока, который привлекает ритейлеров и бренды. В столице Татарстана проходит много спортивных и культурных массовых мероприятий международного уровня. И только Новосибирск обеспечил себе попадание в рейтинг за счет большого количества жителей.
"В России основной доход ритейлерам приносят именно площадки в торговых центрах, — комментирует результаты анализа руководитель отдела исследований компании JLL Олеся Дзюба. — Из этого следует, что открытие торговых объектов является ключевым драйвером выхода новых брендов в тот или иной регион. Так, например, Тюмень отличается высоким уровнем заработных плат одновременно с низкой насыщенностью торговыми центрами, в связи с чем представленность ритейлеров в этом регионе относительно слабая — город не попал в топ-10".
Эксперт также отмечает, что во многих крупных городах имеются так называемые суперрегиональные объекты. Но рынок ими пресытился, и на смену гигантомании постепенно приходит "осознанное потребление".
Российская Газета: последние новости
Сахалинская Дума выступила с заявлением по поводу Курил Шведы выдвинули свою версию гибели группы Дятлова Россияне проголосуют за лучшие идеи по развитию Дальнего Востока
Комментарии
Общество , Видео , Олеся Дзюба
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Удар по Лондону: Россия направила Британии ноту
В мире Европа
Новое «преступление» РФ и другие события дня
В мире
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Умер Борис Яшин
Общество
Малышева высказалась о штрафе за нарушения в клинике
Шоу-бизнес
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
МИД отреагировал на разрыв США диалогов с Россией
Политика
В Черное море вошли корабли НАТО
Оружие Армия
В США взбунтовались против Трампа
США Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение