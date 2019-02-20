Названы лучшие для шопинга города России

Авторы исследования отмечают, что для анализа было взято несколько ключевых показателей. Так, эксперты оценили масштабы присутствия 250 крупнейших российских и международных брендов, покупательную способность местных жителей, а также насыщенность мегаполисов ритейлерами.

Отметим, что исследование затронуло все сегменты торговой отрасли, за исключением продуктовых магазинов. В нем приняли участие 37 крупнейших городов с населением более 500 тысяч человек. Анализ показал, что ключевым фактором является наличие крупных торговых центров (ТЦ). Именно это привлекает известные бренды.

Первое место заняла Москва. Столица уверенно лидирует в списке самых насыщенных ритейлерами городов страны. Только здесь присутствуют все без исключения бренды, вошедшие в исследование. И именно отсюда в основном и начинают "путешествие" по стране крупные торговые сети.

Второе место в рейтинге эксперты отдали Санкт-Петербургу. В Северной столице представлено 78 процентов изученных брендов. Совсем немного отстал Екатеринбург. Насыщенность брендами крупнейшего уральского города составляет 62 процента.

По мнению аналитиков, указанным городам удалось войти в топ-3 не только из-за численности населения и уровня его доходов, который напрямую влияет на спрос и покупательную способность. Одним из главных факторов стало большое количество современных торговых центров и передовых торговых же форматов.

Примечательно, что по данному показателю наша страна вообще лидирует в Европе. Отечественный сегмент торговых центров является крупнейшим. Эксперты оценивают его площадь в 24 миллиона квадратных метров.

При этом по прогнозам в 2019 году в России в ТЦ будет введено еще около 1,3 миллиона квадратных метров торговых площадей. Это в 2,5 раза превышает показатель прошлого года, когда был зафиксирован рекордно низкий объем такого предложения. В 2018 году в России построили "всего" чуть менее 500 тысяч "квадратов" торговых площадей в ТЦ.

Словом, они являются драйвером привлечения брендов в регионы. Во многих городах нормативы обеспеченности населения торговыми площадями превышены. Однако на покупательной способности зачастую это не отражается. Рынку еще есть, куда расти. Кроме того, аналитики обнаружили еще один важный фактор — любовь местных жителей к шопингу.

Например, это помогло Краснодару занять высокое четвертое место в рейтинге. Напомним, что в прошлом году город был признан миллионником. Здесь зарегистрирована наибольшая насыщенность качественными торговыми центрами. На каждую тысячу краснодарцев в среднем приходится более 750 квадратных метров торговых площадей.

Далее в рейтинге расположились Ростов-на-Дону, Казань и Новосибирск. Эксперты отмечают, что средняя зарплата там ниже, чем в городах, расположившихся в списке далее. Следовательно, там ниже и покупательная способность населения.

Однако местные жители и привлекательные события помогли этим городам подняться в списке повыше. Например, жители Ростова-на-Дону большую часть своего ежемесячного дохода тратят на приобретение товаров и оплату различных услуг. Это и сказалось на высоком пятом месте.

Казань добилась результата за счет высокого туристического потока, который привлекает ритейлеров и бренды. В столице Татарстана проходит много спортивных и культурных массовых мероприятий международного уровня. И только Новосибирск обеспечил себе попадание в рейтинг за счет большого количества жителей.

"В России основной доход ритейлерам приносят именно площадки в торговых центрах, — комментирует результаты анализа руководитель отдела исследований компании JLL Олеся Дзюба. — Из этого следует, что открытие торговых объектов является ключевым драйвером выхода новых брендов в тот или иной регион. Так, например, Тюмень отличается высоким уровнем заработных плат одновременно с низкой насыщенностью торговыми центрами, в связи с чем представленность ритейлеров в этом регионе относительно слабая — город не попал в топ-10".

Эксперт также отмечает, что во многих крупных городах имеются так называемые суперрегиональные объекты. Но рынок ими пресытился, и на смену гигантомании постепенно приходит "осознанное потребление".