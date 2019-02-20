Что связывало Карла Лагерфельда с Россией

Несмотря на то, что будущий законодатель моды родился в Гамбурге, Лагерфельда связывали с Россией не только высказывания о русских женщинах. Его отец, Отто Лагерфельд жил и работал в начале XX века во Владивостоке , где руководил представительством швейцарской компании Nestle.

Уехать из Приморья семью Лагерфельда вынудила революция. Отто Лагерфельд перебрался с женой в Германию, где в 1933 году у них родился сын Карл.

В 14 лет будущий кутюрье переехал в Париж и закончи училище модельеров. Свой первый приз на международном конкурсе Лагерфельд получил еще студентом — за дизайн пальто.

В модный дом «Шанель» модельер пришел работать в далеком 1983 году и посвятил этому бренду 36 лет, возродив его былую известность. Одновременно Лагерфельд работал и с другими брендами, такими как а также создал собственную линию одежды. Модельер не раз приезжал в Россию и признавал, что «такого количества красивых женщин в жизни не видел».

«Вы дарили любовь и поддержку невероятному количеству людей, в том числе и мне. Так благодарна за все, что вы сделали для меня. Покойтесь с миром, король!» — написала сегодня о легендарном кутюрье одна из его любимых моделей Наталья Водянова.

Ранее стало известно, что преемницей кутюрье в модном доме «Шанель» станет Виржини Виар, которая последние 30 лет работала вместе с Лагерфельдом и была его помощницей.