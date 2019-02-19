В Воскресенске слепили 7-метрового снеговика 

XXL-снеговика слепили в Воскресенске. Огромную скульптуру, высота которой составляет более 7 метров, создавали на протяжении двух недель. В лепке снежного великана принимали участие 10 человек, они изготавливали фигуру по специальной технологии: из снега сначала сделали кубы, которые затем распиливали на блоки и прессовали. Символ зимы нарядили в бабочку и шляпу, которая светится в темное время суток, а внутри снеговика располагается шахта. Создатели гиганта размером с двухэтажный дом считают, что их творение вполне может составить конкуренцию другим многометровым снеговикам, например, «сородичу» из Тюмени, которого слепил студент в начале февраля.