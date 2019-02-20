Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде предложили включать в трудовой стаж многодетных родителей уход за всеми детьми 

ТАСС + ещё 1
Фото: РИА Новости
Комитет Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности предложил включить полуторагодовалый период ухода за детьми в трудовой стаж многодетных родителей, вне зависимости от количества детей в семье. Об этом рассказал ТАСС во вторник в Кисловодске в рамках рабочей поездки по Ставрополью глава комитета Андрей Кутепов.
"Законодательная инициатива готовится, предложение — засчитывать полтора года по уходу за ребенком в стаж многодетных мам и пап, имеющих больше четырех детей", — сказал он.
Кутепов пояснил, что сейчас законодательством на каждого ребенка, с которым сидит многодетная мама, засчитывается трудовой стаж в 1,5 года, однако он ограничен. "Максимальное значение: за четырех детей — шесть лет, больше ничего не засчитывается, даже если у вас будет восемь детей. Мы предложили учитывать также стаж на всех детей", — рассказал он.
Также в числе предложений — засчитывать в стаж период ухода за ребенком многодетными одинокими отцами, приемными родителями. "Эта же мера соцподдержки необходима и в отношении многодетных отцов, оставшихся по разным обстоятельствам без жен. … Мужчины воспитывают детей сами, и у них вообще не идет никаких пособий, эта мысль также включена в инициативу", — рассказал Кутепов.
Также комитет предлагает восстановить ранее существовавшее в СССР почетное звание "Мать-героиня", которого удостаивали многодетных женщин. "Это звание вполне достойно возрождения. … Мы проработали этот вопрос, в течение весенней сессии планируем этот вопрос отработать", — рассказал Кутепов.
ТАСС: последние новости
Умер кинорежиссер Борис Яшин Умерла старейшая актриса Ярославского театра им. Ф. Волкова Наталия Терентьева Познер принес публичные извинения за шутку о китайцах
Комментарии
Общество , Политика , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС , Кисловодск , Ставропольский Край
Читайте также
Видео
Удар по Лондону: Россия направила Британии ноту
В мире Европа
Новое «преступление» РФ и другие события дня
В мире
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Умер Борис Яшин
Общество
Малышева высказалась о штрафе за нарушения в клинике
Шоу-бизнес
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
МИД отреагировал на разрыв США диалогов с Россией
Политика
В Черное море вошли корабли НАТО
Оружие Армия
В США взбунтовались против Трампа
США Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение