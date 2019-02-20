Путин пообещал поднять выплаты семьям

Президент РФ Владимир Путин рассказал о новых мерах поддержки семей с детьми в послании Федеральному собранию. Текст послания опубликован на сайте Кремля.

Путин отметил, что по «объективным причинам» — потерям России в XX веке — рождаемость в стране снижается. Он подчеркнул, что именно семья является «мощным нравственным каркасом» российского общества.

Первым предложением Путина стало повышение выплат на первого и второго ребенка с 1 января 2020 года.

Президент напомнил, что семьи, чей доход ниже 1,5 прожиточного минимума, получают выплаты в течение полутора лет после рождения первого ребенка. Путин предложил назначить аналогичные выплаты семьям, чей доход ниже двух прожиточных минимумов.

Также президент предложил повысить пособия по уходу за детьми с инвалидностью с 5500 до десяти тысяч рублей. Третьей мерой станет уменьшение налоговой нагрузки на многодетные семьи.

«Больше детей — меньше налогов», — заявил он.

По предложению президента, от налога дополнительно освободят по пять квадратных метров квартиры на каждого ребенка. Также многодетные семьи смогут не платить налог за шесть соток земли.

Кроме того, Путин предложил снять ограничения по срокам льготной ипотеки для семей с детьми. Семьи, в которых три ребенка или больше, смогут получить из федерального бюджета льготу в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

В 2019 году Путин огласил послание к Федеральному собранию 20 февраля. Он посвятил свое выступление в основном вопросам внутреннего социального и экономического развития.